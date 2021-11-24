В Екатеринбурге закрывается известный итальянский ресторан

Ресторан был открыт Олегом Ананьевым в 2009 году Фото: официальный сайт "Труффальдино"

В Екатеринбурге в ТЦ «Гринвич» закрывается известный итальянский ресторан «Труффальдино». Об этом «КП-Екатеринбург» заявила управляющая заведения.

Ресторан был открыт Олегом Ананьевым в 2009 году, причина закрытие пока неизвестна, руководители отказались комментировать ситуацию.

- Всю неделю до закрытия у нас будет действовать скидка -30% абсолютно на все меню и практически на всю винную карту, за исключением шампанских и игристых, - написало руководство ресторана в своем Instagram.

Напомним, что 17 ноября 2021 года из-за системы QR-кодов закрылось популярное бистро «Китай-Китай». Вход по «пропускам» резко сократил трафик посетителей. За ним на ВИЗе прекратил работу магазин сети «Елисей». Он закрылся из-за низкой рентабельности.