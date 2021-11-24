В Екатеринбурге уничтожили 570 кг свежих немаркированных яблок

Происхождение фруктов установить не удалось Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 24 ноября, в Екатеринбурге уничтожили 570 килограмм свежих яблок, которые были без маркировки. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

- На территории плодоовощной базы по улице Комсомольская обнаружена продукция растительного происхождения, незаконно ввезенная на территорию России, - говорится в сообщении.

Происхождение фруктов установить не удалось. Кроме того, яблоки были без маркировки и сопроводительных документов. По закону, такую продукцию изымают и утилизируют.

Мероприятие по выявлению незаконной продукции проводили таможенники, свердловский Россельхознадзор и транспортная прокуратура. Организовало его региональное ФСБ.

С начала 2021 года из оборота изъяли две тонны и 330 килограмм продукции, запрещенной к ввозу на территорию страны.

Ранее Россельхознадзор обнаружил в магазинах Свердловской области кефир с кишечной палочкой. Испытательная лаборатория референтного центра проверила 19 проб молочной продукции по микробиологическим показателям и нашла целый ряд нарушений. В ведомстве отметили, что выявленные отклонения говорят о нарушениях производителями санитарных правил и технологии изготовления продукции.

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