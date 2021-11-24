Мужчина уверен, что кота украли, чтобы забрать его себе Фото: Артур Овчинников

Житель Екатеринбурга готов заплатить 100 тысяч рублей за потерянного кота. Об этом рассказал хозяин пропавшего питомца Артур Овчинников в сообществе во ВКонтакте «Служба спасения животных».

- Помогите, пожалуйста, найти кота. 10 лет. Кастрирован. Очень ласков. Кличка «Матвей» (сокращенно «Мотя»). Пушистый. Камышовый с белым. На носу белая полоска. «Белые носочки» на лапках. Похож на породу «Сибирская кошка», - пишет опечаленный хозяин.

Мужчина уверен, что кота украли, чтобы забрать его себе, однако он мог и просто потеряться.

- Сейчас котик может быть в любом районе или пригороде Екатеринбурга, - добавляет расстроенный екатеринбуржец, который напомнил, что у его Моти проблемы с ушами, и ему срочно требуется ветеринар.

В случае, если вы найдете кота, просьба позвонить по телефону его хозяину Артуру: 8-902-442-64-68.