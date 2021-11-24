В Верхотурье старший брат украл у младшего деньги с карты

Старший брат уже написал явку с повинной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхотурье 33-летний местный житель украл у своего младшего 29-летенго брата восемь тысяч рублей с банковской карты. Об этом сообщает МО МВД России «Новолялинский».

- В январе 2021 года младший брат по просьбе старшего оформил на свое имя банковскую карту, к которой подключил телефонный номер брата, затем карту передал брату в пользование, - говорится в сообщении.

33-летний мужчина не мог сам оформить карту, так как потерял паспорт. Через какое-то время между братьями возникли разногласия. Владелец карты заблокировал ее, но забыл отключить «мобильный банк» с привязанным номером родственника.

Старший брат воспользовался ситуацией и через СМС перевел на карту своей девушки восемь тысяч рублей. Возлюбленной он рассказал, что деньги предназначались ему за выполненную работу. Средства он потратил на личные нужды.

Младший брат обратился в полицию в середине ноября 2021 года. Следователи завели уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Старший брат уже написал явку с повинной. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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