ГУФСИН Свердловской области ищет хозяев для двух служебных овчарок

Собакам нужен особенный уход и обязательный контроль ветеринарного специалиста Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исправительная колония №66 ГУФСИН России по Свердловской области ищет хозяев для двух служебных овчарок Даби Хаус Леоль и Даби Хаус Мадлен. Собак отдадут в добрые руки на безвозмездной основе, так как они больше не могут служить в силу своего возраста - одной из них восемь лет, а второй семь.

- Собаки жизнерадостные и активные, отлично идут на контакт, не агрессивны. Предпочтительно вольерное содержание, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН.

Также там отмечают, что собакам нужен особенный уход и обязательный контроль ветеринарного специалиста.

Собаки находятся в племенном питомнике служебного собаководства КП-66 ГФСИН России по Свердловской области в деревне Старые Решеты Первоуральского района. Задать интересующие вопросы будущие хозяева могут, позвонив по телефону Екатерине: 89827233574.