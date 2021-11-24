Уральские заключенные записали рэп и сняли клип ко Дню матери

В трэке осужденные попросили у мам прощения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заключенные в исправительной колонии №12 в Нижнем Тагиле сочинили рэп и сняли клип ко Дню матери, который состоится каждое последнее воскресенье ноября. Об этом сообщает ГУФСИН России по Свердловской области.

- В ролике использована музыка и слова собственного сочинения, которые исполнили Евгений Брусницын (вокал) и Евгений Кудрин (музыка), - говорится в сообщении.

Клип получил название «Мама». В нем использовали кадры из съемок жизни заключенных. Запись и съемки проходили при поддержке воспитательного отдела ИК-12.

Осужденные читают о том, что совершили в своей жизни достаточно ошибок и были упрямы. Они говорят о важной роли мам в их жизнях, о родительской поддержке.

- За свою жизнь я повидал многое, забыл, ни разу не предал и один раз любил. И во всех трудностях моих был самый важный человек, ее имя будет в памяти на век – мама, - говорится в трэке.

Также заключенные просят в композиции прощения у своих родителей.

- У мамы я прошу прощения. Все, что могу сказать сейчас: я стал взрослее. Успею стать тем самым лучшим сыном. Я сумею, - читает осужденный.

Кроме того, заключенные говорят, что сожалеют об ошибках в их жизнях.

- Идет борьба за место под солнцем. Ты была права - все бумерангом вернется. Нам остается молиться за здоровье родных, пока жизнь еще раз не дала под дых, - говорится в тексте песни.

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