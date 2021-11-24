Сотрудница «ГАЗЭКС» поборется за звание «Миссис Каменск-Уральский»

Сотрудница АО «ГАЗЭКС» Наталья Харламова будет выступать в финале под номером с круглой цифрой 10.

В нем примут участие 16 горожанок, в том числе техник службы внутридомового газового оборудования КЭС АО «ГАЗЭКС» г. Каменск-Уральский 29-летняя Наталья Харламова.

Проект стартовал 10 октября, за это время участницы успели многое – посоревновались в кулинарном поединке, освоили подиумный шаг и нюансы дефиле, поработали с хореографом, провели благотворительную акцию, посетили мастер-класс по сценическому искусству. Теперь мамочки активно готовятся к финалу, где им предстоит показать все свои лучшие стороны и достижения.

Конкурс «Миссис Каменск-Уральский» нацелен на продвижение семейных ценностей, здорового образа жизни, ответственного материнства и родительства.

Сотрудница АО «ГАЗЭКС» Наталья Харламова будет выступать в финале под номером с круглой цифрой 10. Наталья оптимист по жизни, любит людей с чувством юмора, так как сама очень позитивный человек. В людях видит только положительные черты. Ценит честность и открытость. Наталья воспитывает сына Даниила, ему 7 лет. Наталья любит активный отдых, обожает походы в лес, а также узнавать что-то новое.

«Я считаю, что для счастья у меня всё есть. Мой девиз: «Что не делается, все к лучшему», - поделилась техник СВДГО Наталья Харламова.

Конкурс «Миссис Каменск-Уральский» нацелен на продвижение семейных ценностей, здорового образа жизни, ответственного материнства и родительства. Он проходит в колокольной столице Среднего Урала наряду с такими проектами, как «Каменская семья» и «Маленькая мисс».

Коллектив Группы компаний «ГАЗЭКС» желает Наталье Харламовой удачи в финале!