В Екатеринбурге осудят грабителя, который взорвал банкомат

В Екатеринбурге осудят 29-летнего грабителя, который взорвал банкомат Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудят 29-летнего грабителя, который взорвал банкомат. Об этом сообщает Прокуратура Свердловской области.

Свердловчанин вместе с сообщником решили ограбить банкомат на улице Блюхера в Екатеринбурге и, самостоятельно собрав взрывчатое устройство, пришли в отделение, где никого не было.

- Обвиняемый зашел в зону самообслуживания клиентов офиса и инициировал хлопок самодельного устройства в указанном банкомате, в результате чего корпус банкомата был поврежден, - рассказали в прокуратуре.

Несмотря на сильный взрыв, кассеты банкомата остались целы, грабители не смогли вытащить деньги и сбежали с места преступления. Сумма ущерба составила 1 миллион рублей. Дело направлено в городской суд для рассмотрения.