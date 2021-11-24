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Общество24 ноября 2021 9:27

В оперштабе рассказали, будут ли пускать без QR-кода в ледовый городок Екатеринбурга

Скорее всего, пускать будут всех
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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QR-коды сейчас необходимо показывать во многих общественных местах Свердловской области.

QR-коды сейчас необходимо показывать во многих общественных местах Свердловской области.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вопрос о том, как будут пускать гостей в ледовый городок в Екатеринбурге еще прорабатывается. Но в оперативном штабе по борьбе с болезнью сегодня, 24 ноября, отметили, что скорее всего QR-код на входе предъявлять не нужно будет.

- Это тот вопрос, который будет решать администрация Екатеринбурга, - отметил Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Думаю, в связи с тем, что это улица, свежий воздух, здесь QR-кодирование будет не обязательным.