В Кольцово полицейские задержали двух авиадебоширов

На нарушителей порядка на борту самолета составили административные протоколы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово полицейские задержали двух авиадебоширов, которые громко ругались матом. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по УрФО.

Первого мужчину задержали ранним утром 23 ноября при посадке на самолет, который отправлялся в Санкт-Петербург. Правоохранителям поступило сообщение, что пассажир нарушает общественный порядок на трапе. Мужчина громко ругался матом. Внешне было похоже, что он пьян. Задержанным оказался 34-летний житель Алапаевска.

- Правонарушитель был доставлен в дежурную часть транспортной полиции, где привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ, - говорится в сообщении УТ МВД России по УрФО.

Вечером того же дня полицейские задержали пассажира самолета, который должен был лететь в Москву. 20-летний житель Режа на борту выражался грубой нецензурной бранью и не реагировал на замечания окружающих. По внешним признакам, он был пьян. Нарушителя доставили в дежурную часть и составили административный протокол за хулиганство.

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