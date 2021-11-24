В Свердловской области 2,5 тысячи коек вернули в плановую помощь

Больницы постепенно возвращаются к привычному графику работы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области в больницах койки ежедневно продолжают возвращать под плановую помощь.

По словам заместителя губернатора региона Павла Крекова, сегодня койки освобождают в Кушве, Березовском, Верхней Салде и Нижних Сергах. Также койуи для обычных больных возвращают в Екатеринбурге.

Детская больница Екатеринбурга - 188 коек возвращаются в плановую помощь,Третья городская больница - 115 коек, Областная детская клиническая больница – 130 коек, в ГКБ №40 койки вернули в нейрохирургическом отделении.

- Если тенденция по снижению количества стационарных больных сохранится, то мы сможем существенно разгрузить наши лечебные учреждения. Хотя даже уже сейчас заметно снизилось число коек, занятых под ковидных больных, - заявил Павел Креков.

Также Павел Креков рассказал, будет ли в Свердловской области введен локдаун для непривитых граждан.

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