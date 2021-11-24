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Общество24 ноября 2021 9:16

В оперштабе рассказали, сколько в Свердловской области умерло людей, вакцинированных от коронавируса

Специалисты отметили, что подобных случаев зарегистрировано не было
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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24 ноября в Свердловской области зафиксировали еще 732 случая COVID-19.

24 ноября в Свердловской области зафиксировали еще 732 случая COVID-19.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На брифинге регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сегодня, 24 ноября, ответили на вопрос о том, сколько привитых от коронавируса людей умерли в Свердловской области.

- Никаких смертей которые бы впрямую или косвенно были связаны с вакцинированием мы не регистрировали. Вакцинированные больные гораздо легче переносят заболевание, - сказал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области.

За сутки в Свердловской области COVID-19 подтвердился еще у 732 человек. Зарегистрировано еще 33 случая смерти больных коронавирусом.