В оперштабе рассказали, сколько в Свердловской области умерло людей, вакцинированных от коронавируса

24 ноября в Свердловской области зафиксировали еще 732 случая COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На брифинге регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сегодня, 24 ноября, ответили на вопрос о том, сколько привитых от коронавируса людей умерли в Свердловской области.

- Никаких смертей которые бы впрямую или косвенно были связаны с вакцинированием мы не регистрировали. Вакцинированные больные гораздо легче переносят заболевание, - сказал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области.

За сутки в Свердловской области COVID-19 подтвердился еще у 732 человек. Зарегистрировано еще 33 случая смерти больных коронавирусом.