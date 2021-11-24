В уральской глубинке построят медицинский пункт первой помощи. Фото: Евгений Куйвашев

В уральской глубинке построят медицинский пункт первой помощи. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

В деревне Гайны, где проживают 400 человек есть библиотека, детский сад, сельский клуб, но нет своего медицинского отделения. Жителям приходится ездить до Ачитской больницы.

- Я дал поручение: модульный фельдшерско-акушерский пункт в Гайнах установить уже летом. В самые короткие сроки провести лицензирование, найти врача, который будет здесь работать, - написал Куйвашев.

Глава региона считает, что врач, который может поставить прививку, проконсультировать, осмотреть и оказать первую помощь должен быть всегда рядом.

В некоторый городах Свердловской области по новым эпидемиологическим правилам прием граждан проходит онлайн.