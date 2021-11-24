Полицейские нашли в Верхней Пышме целое поле наркотического мака

За операцию полицейские изъяли больше 10 килограмм запрещенных растений. Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

В Верхней Пышме полицейские обнаружили поле площадью 100 квадратных метров, которое было засеяно наркотическим маком. Чтобы уничтожить растения, стражам порядка пришлось вызывать трактор. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- Всего за период проведения операции «МАК-2021» органам внутренних дел Свердловской области удалось изъять свыше 10 килограммов наркосодержащих растений. Сыщики выявили 69 интернет-ресурсов, используемых в целях распространения дурмана, - рассказал он.

Кроме того уральские полицейские составили 85 административных протоколов за незаконный оборот и выращивание запрещенных растений. Также силовики завели 25 уголовных дел.

В период операции стражам порядка попался ранее судимый 50-летний житель Ирбита по фамилии Оборкин. Он нес наркотический мак. Мужчина уже привлекался к ответственности за мошенничество и наркотики в 2004 году. Также в 2008 году его приговорили к 3,5 годам лишения свободы за запрещенные вещества. А в 2017 году он отбывал 1 год и 8 месяцев за оружие. Сейчас он снова находится под следствием.

Мероприятие «МАК-2021» прошло по всей территории свердловской области. В нем были задействованы 66 оперативно-поисковых групп, состоящих из сотрудников уголовного розыска, участковых, инспекторов ПДН, патрульно-постовой службы и ГИБДД. Каждый день в операции участвовали больше тысячи полицейских.

По состоянию на начало ноября 2021 года в свердловской области изъяли больше 80 килограмм наркотических растений.

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