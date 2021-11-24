Екатеринбуржец, разгромивший троллейбус топором, заплатит Гортрансу почти 53 тысячи рублей

Парня, разгромившего троллейбус, задержали сотрудники полиции Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Молодой человек, разгромивший троллейбус топором, заплатит Гортрансу почти 53 тысячи рублей. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе администрации города и самом Гортрансе.

- Ущерб предъявлен, как это будет, время покажет, - рассказали на предприятии.

Напомним, инцидент произошел в минувшую пятницу, 19 ноября на перекрестке улиц Чапаева и Декабристов в троллейбусе, следовавшем по маршруту №11. Молодой человек сначала устроил перепалку с кондуктором, ударив его в лицо, а потом, в ответ на замечания пассажиров, достал топор.

Водитель, увидев беспорядок в салоне, заблокировал двери транспортного средства, после чего парень стал крушить троллейбус, а потом выбил окно и сбежал.

Позже мужчину задержали сотрудники полиции. Он признался, что находился в тот момент в нетрезвом состоянии и заявил, что готов возместить ущерб.