Трамвай из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустят не раньше весны 2022 года

Техническая обкатка трамвая запланирована на первую декаду декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трамвайную ветку из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустят не раньше весны 2022 года. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

При этом на территории Верхней Пышмы работы закончены на 95%, а в Екатеринбурге – на 75%. Оставшиеся работы касаются благоустройства. Их планируют завершить весной 2022 года.

- Техническая обкатка трамвая запланирована на первую декаду декабря. Для запуска полноценного движения необходимо проведение конкурсных процедур по выбору перевозчика. Тип и параметры к подвижному составу указаны в заключенном концессионном соглашении, на текущий момент соглашение с поставщиком подвижного состава не заключено, - рассказали в департаменте.

Ранее мэр Алексей Орлов заявил, что трамвайную ветку из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму хотят достроить к концу 2021 года. Позже первый замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский также назвал эти сроки. Пор его словам, маршруты, возможно, будут выполнять новые модели трамваев, создание которых власти региона обсудили на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

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