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Происшествия24 ноября 2021 8:21

Двое мужчин и девушка из Сургута получили длительные сроки за наркоторговлю

Легкий заработок довел до суда
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Банду оперативно задержала полиция

Банду оперативно задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сургуте двое мужчин и девушка получили длительные сроки за покушение на незаконный сбыт наркотиков в Интернете, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

В апреле 2019 году молодые люди ради легкого заработка решили заняться продажей наркотиков. Девушку они пригласили в качестве оператора, сами же организаторы фасовали запрещенные вещества и делали «закладки» в Сургуте. Об этом сообщает издание ugra-news.ru.

Дилеры успели разместить один сверток с наркотиками в дачном кооперативе, после чего их задержали стражи порядка.

- Сотрудники полиции своевременно пресекли преступную деятельность группы и задержали их до фактического сбыта наркотиков, - рассказывают в полицейском главке.

Мужчины получили по 9,5 лет лишения свободы, которые они проведут в колонии строгого режима, а девушка проведет ближайшие 9 лет в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.