Отделение Сбербанка в центре Екатеринбурга окутало дымом

Фото: telegram-канал "Екатское чтиво"
Отделение Сбербанка в центре Екатеринбурга на Ленина, 38а окутало дымом. Очевидцы предположили, что в подвальном помещении здания произошел пожар. Однако в МЧС «КП-Екатеринбург» эту информацию опровергли.
- Сбербанк проводил тренировку с искусственным задымлением, вызвавшим ложную сработку пожарной сигнализации, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
В пресс-службе уральского подразделения Сбербанка «КП-Екатеринбург» объяснили, что в здании проводилась проверка оборудования в рамках противопожарной тренировки.
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