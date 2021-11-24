Отделение Сбербанка в центре Екатеринбурга окутало дымом

Фото: telegram-канал "Екатское чтиво"

Отделение Сбербанка в центре Екатеринбурга на Ленина, 38а окутало дымом. Очевидцы предположили, что в подвальном помещении здания произошел пожар. Однако в МЧС «КП-Екатеринбург» эту информацию опровергли.

- Сбербанк проводил тренировку с искусственным задымлением, вызвавшим ложную сработку пожарной сигнализации, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В пресс-службе уральского подразделения Сбербанка «КП-Екатеринбург» объяснили, что в здании проводилась проверка оборудования в рамках противопожарной тренировки.

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