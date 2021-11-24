Уральские предприниматели хотят войти в агломерацию «Большой Екатеринбург»

На заседании рассказывали о реализации нескольких проектов. Фото: предоставлено СОСПП

Главной темой обсуждения на заседании президиума совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) стала агломерация «Большой Екатеринбург». Об этом сообщает мэрия.

- Объединение усилий позволяет разрешить ряд застарелых экономических проблем, накопленных годами. Например, проблема диверсификации экономики, с которой сталкиваются моногорода, - заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, который курирует проект.

На заседании заместитель мэра Дмитрий Ноженко рассказывал о реализации проектов наземного метро, единой системы оплаты в общественном транспорте, умной агломерации, полигона «Екатеринбург-Север» и других.

Начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников в свою очередь презентовал проект «Городская электричка». А гендиректор ОАО «МРСК Урала» Владимир Болотин говорил о совмещении планов по развитию Екатеринбургской городской агломерации и инвестиционной программы компании.

Члены совета поддержали эти проекты. Также они договорились о том, что будут проводить регулярные встречи и обсуждать их реализацию.

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