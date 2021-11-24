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Здоровье24 ноября 2021 8:02

В Ханты-Мансийске противников прививок пригласили в «красную зону»

Врач надеется изменить ситуацию
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Антипрививочников пригласили в "красную зону"

Антипрививочников пригласили в "красную зону"

Фото: Олег ЗОЛОТО

Врач из Ханты-Мансийска пригласил противников вакцинации от коронавируса в «красную зону», чтобы они лично оценили масштабы пандемии и ее последствия для людей. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Письмо с приглашением подписали врачи одиннадцати медицинских учреждений России. Среди них оказался и заместитель главного врача Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Денис Никитин, недавно рассказавший, чтобы в медицинском учреждении достаточно кислорода для лечения больных в «красной зоне» и других отделениях.

Никитин пояснил, что в нынешней ситуации потребность в кислороде может вырасти. Из-за этого принято решение о монтаже еще одной системы снабжения кислородом, чтобы больница работала без перебоев.