В Ханты-Мансийске противников прививок пригласили в «красную зону»

Антипрививочников пригласили в "красную зону" Фото: Олег ЗОЛОТО

Врач из Ханты-Мансийска пригласил противников вакцинации от коронавируса в «красную зону», чтобы они лично оценили масштабы пандемии и ее последствия для людей. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Письмо с приглашением подписали врачи одиннадцати медицинских учреждений России. Среди них оказался и заместитель главного врача Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Денис Никитин, недавно рассказавший, чтобы в медицинском учреждении достаточно кислорода для лечения больных в «красной зоне» и других отделениях.

Никитин пояснил, что в нынешней ситуации потребность в кислороде может вырасти. Из-за этого принято решение о монтаже еще одной системы снабжения кислородом, чтобы больница работала без перебоев.