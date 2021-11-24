В Екатеринбурге путешественнику грозит штраф за перевозку меда и молочки

Мужчину задержали в аэропорту "Кольцово" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге путешественнику грозит штраф за перевозку меда и молочной продукции через границу. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

23 ноября в Кольцово задержали пассажира, который прилетел из Таджикистана и привез с собой 3 килограмма молочной продукции домашнего приготовления и 2,6 килограмма меда. Такой ввоз запрещен с 2010 года.

- В целях предупреждения распространения на территории РФ инфекционных заболеваний, общих для животных и человека, потенциально опасная продукция изымается и уничтожается, - рассказали в Россельхознадзоре.

Мужчине грозит штраф, материалы передаются в таможенные органы.

Ранее Свердловчанке грозил срок за контрабанду иностранной валюты. Женщина перевозила 34 тысячи долларов, а можно только 10 тысяч.