Две улицы отремонтируют в новых микрорайонах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отремонтируют две старые улицы за 644 миллионов рублей. Об этом сообщает мэрия, которая объявила аукцион по поиску подрядчиков для строительства.

В Академическом микрорайоне отремонтируют территорию улицы Академика Ландау на участке между улицами Рябинина и Вавилова.

В микрорайоне Солнечный обновят улицу Лучистая на участке от улицы Любви до Нескучной. Работы завершатся 1 июля 2023 года. Цена ремонтных обеих улиц составляет 644 миллиона рублей.

Напомним, что в Екатеринбурге в 2022 году отремонтируют сразу 13 улиц. Работы пройдут в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Планируется, что будут обновлены сразу 224 тысячи квадратных метров дорожного полотна.