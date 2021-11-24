На ВИЗе прекратил работу магазин сети «Елисей»

Это третий магазин "Елисей", который прекратил работу Фото: 2gis.ru

На ВИЗе, в здании на Викулова, 41, прекратил работу магазин «Елисей». Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил владелец сети Александр Оглобин. Магазин закрылся из-за низкой рентабельности.

- Идет закономерный процесс, из-за которого многие региональные магазины сейчас прекращают работу. Мы исходим из экономики, закрывая магазины, которые приносят меньше доходов, - объяснял Александр Оглобин.

Напомним, по этой же причине ранее закрылись три магазина сети - на Волгоградской, Бажова и на Бебеля. Известно, что на месте торговых точек на Викулова и Бебеля откроются магазины сети «Монетка».