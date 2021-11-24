В Нижнем Тагиле закрылся пункт вакцинации от COVID-19

Прививку можно поставить в других ТЦ, а также в поликлиниках города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле временно приостановил работу один из пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает TagilCity.ru.

Речь идет о мобильном пункте в торговом центре «Мегамарте» на улице Фрунзе. Когда он возобновит работу, неизвестно. Однако прививку можно поставить в других ТЦ, а также в поликлиниках города.

С 25 ноября откроется пункт вакцинации в Нижнетагильском государственном цирке. Он будет работать по вторникам, четвергам и субботам с 15:00 до 18:00. Кроме того, тех, кто привьется первым компонентом в цирке, ждут подарки. Вакцинированным вручат подарочный сертификат на новогодний сказочный спектакль «Кипиш, Елка, Новый год».

Также вакцинироваться в Нижнем Тагиле можно в ТРЦ «DEPO», ТРЦ «Квадрат» и Центральном торговом комплексе. График их работы можно посмотреть на сайте profilaktica.ru.