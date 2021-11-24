Уралец заплатит 15 тысяч рублей за то, что пришел на работу во время самоизоляции

Свердловчанин пытался оспорить решение районного суда в областном Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Серовского района выплатит 15 тысяч рублей штрафа за то, что нарушил режим самоизоляции при коронавирусе. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

- В июле этого года в Серовский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора поступил анонимный звонок. Гражданин утверждал, что его коллега, заболевший коронавирусной инфекцией, находится на работе, - говорится в сообщении.

Сотрудники Роспотребнадзора проверили эту информацию. Они установили, что мужчина действительно болеет коронавирусом. Ему сообщали о необходимости соблюдать самоизоляцию и находиться по месту фактического проживания до получения отрицательного теста.

Однако свердловчанин на пятый день болезни пришел на работу и пробыл там меньше часа. Отрицательный результат теста на COVID-19 он получил только через четыре дня после этого. На уральца составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

- В судебном заседании мужчина пояснил, что телефона он не имеет, номер, по которому звонили и присылали СМС сотрудники Роспотребнадзора, зарегистрирован на его супругу, - говорится в сообщении облсуда.

Уралец также объяснил, что он лечился два дня, температура была в норме, и он решил, что здоров. Мужчина обжаловал приговор в областном суде. Однако ведомство оставило решение без изменений.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка