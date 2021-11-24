Желающим сделать прививку от коронавируса необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Оперштаб Свердловской области опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации в городах региона. Рассказываем, где можно сделать прививку от коронавируса.
ЕКАТЕРИНБУРГ
- с 9:00 до 20:00: ТЦ «МЕГА»
- с 10:00 до 15:00: ТРЦ «Алатырь»
- с 10:00 до 19:00: Гипермаркет «Сима-Ленд», Екатеринбургский государственный цирк, ТРЦ VEER Mall, ТЦ «ОМЕГА», Жилой комплекс (ул. Мехренцева, 38, офис, 1 этаж), ТРЦ «Гринвич», Аэропорт «Кольцово», ТРК «Парк Хаус»
- с 12:00 до 19:00: ТЦ «МАКСИДОМ»
- с 12:00 до 18:00: ТЦ «Дирижабль»
- с 14:00 до 19:00: ТРЦ «Кировский»
СЫСЕРТЬ
- с 9:00 до 20:00: Дом культуры
НИЖНИЙ ТАГИЛ
- с 11:00 до 19:00: Центральный торговый комплекс
- с 16:00 до 20:00: ТРЦ «DEPO»
- с 16:00 до 19:00: ТРЦ «Квадрат»
АСБЕСТ
- с 10:00 до 18:00: ТЦ «Nebo»
СЕРОВ
- с 9:00 до 16:00: КТ «Родина»
- с 12:00 до 20:00: ТЦ «Nebo»
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
- с 17:00 до 19:00: ТЦ «Кировский»
ПОЛЕВСКОЙ
- с 16:00 до 20:00: ТЦ «Палермо»
ИРБИТ
- с 9:00 до 14:00: Гостиница «Ница»
РЕЖ
- с 10:00 до 18:00: ТЦ «Березка»
ВЕРХНЯЯ САЛДА
- с 10.00 до 13.00: Дом книги (ул. Парковая, 12)
- с 14:00 до 17:00: Администрация Верхнесалдинского ГО
Напоминаем, что желающим сделать прививку от коронавируса необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.