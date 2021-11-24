Желающим сделать прививку от коронавируса необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб Свердловской области опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации в городах региона. Рассказываем, где можно сделать прививку от коронавируса.

ЕКАТЕРИНБУРГ

- с 9:00 до 20:00: ТЦ «МЕГА»

- с 10:00 до 15:00: ТРЦ «Алатырь»

- с 10:00 до 19:00: Гипермаркет «Сима-Ленд», Екатеринбургский государственный цирк, ТРЦ VEER Mall, ТЦ «ОМЕГА», Жилой комплекс (ул. Мехренцева, 38, офис, 1 этаж), ТРЦ «Гринвич», Аэропорт «Кольцово», ТРК «Парк Хаус»

- с 12:00 до 19:00: ТЦ «МАКСИДОМ»

- с 12:00 до 18:00: ТЦ «Дирижабль»

- с 14:00 до 19:00: ТРЦ «Кировский»

СЫСЕРТЬ

- с 9:00 до 20:00: Дом культуры

НИЖНИЙ ТАГИЛ

- с 11:00 до 19:00: Центральный торговый комплекс

- с 16:00 до 20:00: ТРЦ «DEPO»

- с 16:00 до 19:00: ТРЦ «Квадрат»

АСБЕСТ

- с 10:00 до 18:00: ТЦ «Nebo»

СЕРОВ

- с 9:00 до 16:00: КТ «Родина»

- с 12:00 до 20:00: ТЦ «Nebo»

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

- с 17:00 до 19:00: ТЦ «Кировский»

ПОЛЕВСКОЙ

- с 16:00 до 20:00: ТЦ «Палермо»

ИРБИТ

- с 9:00 до 14:00: Гостиница «Ница»

РЕЖ

- с 10:00 до 18:00: ТЦ «Березка»

ВЕРХНЯЯ САЛДА

- с 10.00 до 13.00: Дом книги (ул. Парковая, 12)

- с 14:00 до 17:00: Администрация Верхнесалдинского ГО

Напоминаем, что желающим сделать прививку от коронавируса необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.