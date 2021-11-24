Книгу Алексея Иванова «Ёбург» экранизируют

Контракт Алексей Иванов подписал в свой день рождения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полнометражную киноленту снимут по известной книге Алексея Иванова «Ёбург». Контракт на экранизацию уже подписан, решение было принято в день рождения Иванова. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на продюсера писателя Юлию Зайцеву.

По словам продюсера, книга состоит из сотни новелл, посвященных событиям 1990-х годов, которые происходили в столице Среднего Урала.

Ёбург – мифический город, некая промежуточная стадия между советским промышленным Свердловском и мегаполисом Екатеринбургом. В фильме покажут криминальные разборки, выборы первого губернатора Свердловской области, свердловский рок-клуб и попытку создать Уральскую республику.

- Жестокие события, неординарные люди и дух свободы и творчества. Все это теперь оживет в героях нового фильма, - пишет Юлия Зайцева.

Напомним, что через два года Екатеринбург отметит свое 300-летие. Возможно, фильм выйдет именно к этой дате.