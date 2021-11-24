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Происшествия24 ноября 2021 5:56

Тагильчанин зарезал мужчину возле магазина после требования заплатить за украденную бутылку шампанского

Ему грозит до 15 лет лишения свободы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Конфликт между мужчинами произошел возле магазина

Конфликт между мужчинами произошел возле магазина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 23-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве мужчины во время конфликта. Все произошло после девяти вечера 10 мая 2021 года возле магазина на улице Верхняя Черепанова, когда молодой человек с другом распивал алкоголь возле входа в торговую точку.

- Между ними и компанией молодых людей, в которой находился потерпевший, произошел конфликт и последующая драка. После того, как драка закончилась, обвиняемый и его знакомый на некоторое время ушли. После непродолжительного времени обвиняемый вернулся к магазину и продолжил распивать спиртное со своим знакомым, а затем похитил из магазина бутылку шампанского, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Увидев, что молодой человек похитил товар, мужчина - бывший сотрудник этого магазина, с которым только что они разошлись после драки, потребовал у похитителя заплатить за бутылку шампанского. Мужчины начали конфликтовать и молодой человек, укравший алкоголь, клинком имевшегося при себе ножа нанес оппоненту 1 удар в область живота и 1 удар в область левого плеча. После этого он побежал за попытавшимся скрыться потерпевшим, однако, увидев прохожих, скрылся с места преступления.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.