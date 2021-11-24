Самолеты начали летать из Екатеринбурга в Абакан

Первый самолет вылетел из столицы Урала в столицу Хакасии в ночь на 24 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге впервые открылись регулярные рейсы в столицу Хакасии – Абакан. Об этом сообщает аэропорт Кольцово.

- Рейс запущен в рамках программы субсидирования региональных воздушных перевозок по постановлению правительства, - говорится в сообщении.

Первый самолет в Абакан вылетел из столицы Урала в ночь на 24 ноября. Рейсы выполнила авиакомпания Red Wings на самолете Sukhoi Superjet 100.

Перевозчик будет выполнять маршрут два раза в неделю по средам и пятницам. Вылет запланирован на 01:55 по местному времени. Борт приземлится в Абакане в 06:50 местного времени. Время в полете составит 2 часа и 55 минут.

Ранее, 23 ноября, авиакомпания Red Wings возобновила полеты из Екатеринбурга в Кемерово. Рейсы выполняются по вторникам, четвергам и субботам.

Также перевозчик начал отправлять самолеты в Сургут. Рейсы выполняются по понедельникам, средам и пятницам. Оба маршрута входят в программу субсидирования региональных авиаперевозок.

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