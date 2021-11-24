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Общество24 ноября 2021 4:32

В Алапаевском суде свидетель во время рассмотрения дела потерял сознание

Первую помощь мужчине оказал судебный пристав
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Мужчину из суда доставили в больницу

Мужчину из суда доставили в больницу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевском суде мужчина во время рассмотрения дела потерял сознание. Уралец выступал в качестве свидетеля в уголовном деле по статье 228 УК РФ.

- При рассмотрении дела в суде, мужчине стало плохо, на помощь пришел судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области.

Капитан внутренней службы Иван Устинов, находившийся в процессе, заметил, что мужчине стало плохо, и оказал ему первую помощь. Он положил его на горизонтальную поверхность, обеспечил поступление свежего воздуха в помещение и вызвал скорую помощь. Прибывшая в суд бригада медиков госпитализировала мужчину.