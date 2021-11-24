В Алапаевском суде свидетель во время рассмотрения дела потерял сознание

Мужчину из суда доставили в больницу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Алапаевском суде мужчина во время рассмотрения дела потерял сознание. Уралец выступал в качестве свидетеля в уголовном деле по статье 228 УК РФ.
- При рассмотрении дела в суде, мужчине стало плохо, на помощь пришел судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области.
Капитан внутренней службы Иван Устинов, находившийся в процессе, заметил, что мужчине стало плохо, и оказал ему первую помощь. Он положил его на горизонтальную поверхность, обеспечил поступление свежего воздуха в помещение и вызвал скорую помощь. Прибывшая в суд бригада медиков госпитализировала мужчину.