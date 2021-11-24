Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 24 ноября

Новости Екатеринбурга: утро 24 ноября Фото: Лев ИСТОМИН

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к утру 24 ноября 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

В Свердловской области неожиданно ослабили ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Об изменениях в Указе губернатора региона Евгения Куйвашева стало известно вечером, 23 ноября.

Те, кто поставил только первый компонент вакцины, может посещать свободные от коронавируса зоны не до 15 декабря, а до 15 января. Также теперь подростки могут посещать торговые центры без сопровождения взрослых, предъявив студенческий билет.

Ночью сильный пожар произошел в трехэтажном жилом доме по улице Балакинская. Здесь 15 человек, включая троих детей самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных.

На место выезжали три единицы техники и семь человек личного состава.

Стало известно, что члены Общественной палаты Свердловской области обсудят введение обязательных требований использования предъявлении QR-кодов в некоторых общественных местах, включая авиатранспорт и железнодорожные объекты. Обсуждать будут, опираясь на мнение граждан.