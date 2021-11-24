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Происшествия24 ноября 2021 3:54

В центре Екатеринбурга нашли труп мужчины

Следователи проводят проверку
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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По предварительным данным, смерть екатеринбуржца не носит криминальный характер

По предварительным данным, смерть екатеринбуржца не носит криминальный характер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга, на тротуаре возле перекрестка Малышева - Гоголя, прохожие обнаружили тело мужчины. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в следственном комитете, по предварительным данным, смерть екатеринбуржца не носит криминальный характер.

- Телесных повреждений не обнаружено. Мужчине просто стало плохо. Проводится проверка, точную причину гибели установит экспертиза, - сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу отметили, что на место происшествия выезжали сотрудники уголовного розыска отдела полиции №5. Они опросили очевидцев и посмотрели запись камер наблюдения, которые подтвердили, что противоправных действий в отношении мужчины никто не совершал.

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