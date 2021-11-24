Уральские общественники обсудят поправки об обязательных QR-кодах в российское законодательство

В Свердловской области режим QR-кодов ввели с 30 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Общественной палате Свердловской области стартовали «нулевые чтения» двух законопроектов, касающихся введения требований об обязательном предъявлении QR-кодов в ряде общественных мест, а также на ж/д- и авиатранспорте. До 14 декабря общественники, опираясь на мнения граждан, изучат и обсудят поправки в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в Воздушный кодекс РФ и Устав железнодорожного транспорта.

- Мы должны проанализировать не только логические аргументы, касающиеся новых требований, но и формальные стороны вопроса: как будет организован процесс, исчерпывающий ли перечень документов для удобства граждан предлагается, какие экономические последствия можно ожидать после введения требований и многое другое, - рассказал председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Сейчас в региональную Общественную палату уже направлено большое количество обращений, среди которых есть мнения свердловчан, которые поддерживают инициативы, касающиеся QR-кодов, и тех, кто возражает. Заместитель председателя Общественной палаты Владимир Винницкий отметил, что последние приводят аргументы, связанные с возможным нарушением права человека на перемещение и сомнениями в безопасности, которую могут гарантировать COVID-free зоны.

Отметим, что в Свердловской области режим QR-кодов ввели в ряде общественных мест с 30 октября. QR-коды вместе с документом, удостоверяющим личность, необходимо предъявлять на входе в магазины, торговые центры, театры, музеи и кино (полный список мест и учреждений можно посмотреть здесь).

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