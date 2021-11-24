В Нижнем Тагиле из-за пожара из трехэтажного дома эвакуировались 15 человек

Огонь распространился в квартире на площади пять квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле поздно ночью, 24 ноября, жителям трехэтажного дома на улице Балакинская пришлось эвакуироваться из здания из-за пожара на первом этаже. Всего из помещения спаслись 15 человек, из которых трое дети. Они покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

- В 01:52 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 7 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь распространился в квартире на площади пять квадратных метров - сгорели личные вещи жильцов. Прибывшие на место пожарные потушили пламя за четыре минуты.

Напомним, 19 ноября в уральском селе Таборы во время пожара в жилом доме погибли двое детей трех и десяти лет. По предварительным данным, дом вспыхнул, когда с ними находилась мать, а отец был на вахте. Женщина успела спастись из горящего здания с восьмилетней дочерью.