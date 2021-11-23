В Артемовском пропал 40-летний мужчина

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Артемовском волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшего Романа Николаевича Фахординова. Известно, что мужчина вышел из дома 19 ноября, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза, - сообщают волонтеры.

К сожалению, неизвестно, в какой одежде он был в момент исчезновения. Если вы знаете, где может находиться Роман Фахординов, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».

Напомним, сутками ранее нижнетагильская полиция включилась в поиски 17-летней студентки педагогического колледжа. Она вышла из дома подруги, но до дома так и не доехала. По предварительным данным, она могла отправиться в Екатеринбург вместе со своим знакомым.