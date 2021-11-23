В Нижнем Тагиле выставили на торги недостроенную котельную

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В Нижнем Тагиле местная администрация выставила на торги недостроенную котельную, которая располагается на пересечении улиц Серова и Пархоменко. Помимо четрыхэтажного здания, площадь которого составляет больше трех тысяч «квадратов», с молодка уйдет и земельный участок.

Площадь территории, выставленной на аукцион, составляет порядка семи тысяч квадратных метров. Начальная цена составляет 27.5 миллиона рублей. Торги пройдут в открытом формате 24 декабря этого года. Шаг аукциона составит 100 тысяч лет. Об этом пишет местное издание TagilCity.

Напомним, накануне стало известно, что нижнетагильская прокуратура проверяет крематорий в Сухоложском поселке, против которого протестуют местные жители. После того, как в СМИ распространилась информация о незаконном работающем крематории, прокуратура вызвала на допрос его учредителя. Он подтвердил, что в здании на улице Трикотажников, 1 стоит печь для кремации умерших.