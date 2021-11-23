Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 ноября 2021 16:35

В Нижнем Тагиле выставили на торги недостроенную котельную

Начальная цена составляет 27.5 миллиона рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: сервис Google Maps

Фото: сервис Google Maps

В Нижнем Тагиле местная администрация выставила на торги недостроенную котельную, которая располагается на пересечении улиц Серова и Пархоменко. Помимо четрыхэтажного здания, площадь которого составляет больше трех тысяч «квадратов», с молодка уйдет и земельный участок.

Площадь территории, выставленной на аукцион, составляет порядка семи тысяч квадратных метров. Начальная цена составляет 27.5 миллиона рублей. Торги пройдут в открытом формате 24 декабря этого года. Шаг аукциона составит 100 тысяч лет. Об этом пишет местное издание TagilCity.

Напомним, накануне стало известно, что нижнетагильская прокуратура проверяет крематорий в Сухоложском поселке, против которого протестуют местные жители. После того, как в СМИ распространилась информация о незаконном работающем крематории, прокуратура вызвала на допрос его учредителя. Он подтвердил, что в здании на улице Трикотажников, 1 стоит печь для кремации умерших.