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Общество23 ноября 2021 15:58

В исправительную колонию под Камышловом пытались передать партию телефонов

В запрещенной посылке также лежали SIM-карты, флешки и наушники
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Сотрудникам учреждения поступила оперативная информация, что на территорию поступили неразрешенные гаджеты

Сотрудникам учреждения поступила оперативная информация, что на территорию поступили неразрешенные гаджеты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В колонию строгого режима для осужденных, которая находится в поселке Восточный под Камышловом, посетители пытались передать запрещенную посылку. Сотрудникам учреждения поступила оперативная информация, что на территорию поступили неразрешенные гаджеты.

- 23 ноября в ИК-52 в ходе реализации оперативной информации сотрудниками дежурной смены в районе участка на тропе ИТСОН были обнаружены три свертка, в котором находились 11 сотовых телефонов, 9 SIM-карт, гарнитура, флеш-карта и USB-кабель, - сообщают в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Сотрудники исправительных колоний периодически находят такие отправления. Например, недавно осужденному, который отбывает срок в ИК-46 в Невьянске, пытались передать гарнитуру для телефона. Посылку заключенному прислали из Владивостока. Сотрудники нашли наушники в тюбике зубной пасты. Осужденный, которому пришла посылка, отбывает 25-летний срок в колонии строгого режима.