Здание екатеринбургского цирка реконструируют к концу 2024 года

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, постройке уже 40 лет, поэтому она нуждается в обновлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге здание цирка имени В.И. Филатова реконструируют к концу 2024 года. По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, постройке уже 40 лет, поэтому она нуждается в обновлении. Планируется, что во время работ будут усилены и при необходимости заменены устаревшие конструкции здания и инженерные коммуникации.

- Я неоднократно бывал в Екатеринбурге. Это здание – одна из визитных карточек города. Ажурный декоративный купол видно практически из любой его точки. Специалисты говорят, что по своим акустическим характеристикам – это один из лучших цирков в Европе, - написал на своей странице в Instagram Марат Хуснуллин.

Сейчас за проведение реконструкции Екатеринбургского цирка отвечает «Единый заказчик в сфере строительства». В пресс-службе организации уточнили, что сейчас планируется заключение контракта с подрядчиком на обновление здания.