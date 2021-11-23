В Екатеринбурге 30-летний мужчина получил срок за нападение на полицейского

Суд учел тот факт, что в момент инцидента у мужчина была не погашена предыдущая судимость Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 30-летний местный житель получил тюремный срок за нападение на полицейского. Мужчину признали виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Следствие считает, что все произошло в ночь на 29 ноября прошлого года.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостинице по улице Ключевской, подсудимый применил физическое насилие в отношении сотрудника патрульно-постовой службы полиции, который в составе наряда прибыл по сообщению администратора гостиницы о буйных гражданах в одном из номеров, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Суд учел тот факт, что в момент инцидента у мужчина была не погашена предыдущая судимость, и с учетом рецидива назначил ему наказание в виде одного года и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.