Что произошло 23 ноября в Екатеринбурге

Главные события за 23 ноября 2021 года в Екатеринубрге - в подборке "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самые интересные события в Екатеринбурге и Свердловской области за 23 ноября 2021 года – в подборке «КП-Екатеринбург».

В Екатеринбурге полиция задержала 21-летнего горожанина, который в минувшую пятницу разгромил топором троллейбус №11. Молодой человек признался, что был нетрезв. Он полностью признал свою вину и заявил, что готов возместить ущерб.

Свердловский областной суд вынес приговор жителю города Волчанск Аркадию Аксенову, который год назад поджег дом, где жил вместе с супругой и 10-летним сыном. Поджог мужчина совершил после конфликта с тещей, которая пришла к ним в гости. В результате пожара погибла супруга мужчины. Аксенова приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Сегодня выяснилось, что стоимость проезда в общественном транспорте может вырасти с 28 до 32 рублей. С таким предложением обратился Гортранс в Региональную энергетическую комиссию. Какое решение примет РЭК – неизвестно.

Также заместитель главы Екатеринбурга по социальным вопросам Екатерина Сибирцева рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» о том, что, возможно, в Ледовый городок на площади 1905 года в этом году будут пропускать по qr-кодам. Такая возможность обсуждается, однако окончательного решения пока не принято. Полная версия интервью – по ссылке.