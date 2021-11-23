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Общество23 ноября 2021 14:16

В Екатеринбурге изменится схема движения двух популярных автобусных маршрутов

Теперь № 25 и № 27 будут заезжать на дублер улицы Металлургов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Планируется, что они будут следовать по новому курсу уже с завтрашнего дня, то есть с 24 ноября

Планируется, что они будут следовать по новому курсу уже с завтрашнего дня, то есть с 24 ноября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге два популярных маршрута автобусов изменят схему своего движения, речь идет номерах 25 и 27. Планируется, что они будут следовать по новому курсу уже с завтрашнего дня, то есть с 24 ноября, теперь им придется заезжать на участок дублера улицы Металлургов.

- C 24 ноября маршруты №№ 25 и № 27 при движении от остановочного пункта «СТЦ МЕГА» направить по улицам: Металлургов — дублер Металлургов — Викулова. Движение на маршрутах в обоих направлениях будет осуществляться по дублеру улицы Металлургов. По дублеру улицы Металлургов вводится остановочный пункт «ТК Новомосковский» в направлении УрФУ, - сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге вновь хотят повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Сейчас, чтобы проехать на автобусе, трамвае или троллейбусе, нужно заплатить 28 рублей. Но сегодня, 23 ноября, появилась информация, что в Гортрансе, муниципальном предприятии, которое и осуществляет перевозки, предложили увеличить ее до 32 рублей.