В Екатеринбурге изменится схема движения двух популярных автобусных маршрутов

Планируется, что они будут следовать по новому курсу уже с завтрашнего дня, то есть с 24 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге два популярных маршрута автобусов изменят схему своего движения, речь идет номерах 25 и 27. Планируется, что они будут следовать по новому курсу уже с завтрашнего дня, то есть с 24 ноября, теперь им придется заезжать на участок дублера улицы Металлургов.

- C 24 ноября маршруты №№ 25 и № 27 при движении от остановочного пункта «СТЦ МЕГА» направить по улицам: Металлургов — дублер Металлургов — Викулова. Движение на маршрутах в обоих направлениях будет осуществляться по дублеру улицы Металлургов. По дублеру улицы Металлургов вводится остановочный пункт «ТК Новомосковский» в направлении УрФУ, - сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге вновь хотят повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Сейчас, чтобы проехать на автобусе, трамвае или троллейбусе, нужно заплатить 28 рублей. Но сегодня, 23 ноября, появилась информация, что в Гортрансе, муниципальном предприятии, которое и осуществляет перевозки, предложили увеличить ее до 32 рублей.