На Уктусе из-за перевернувшегося самосвала образовалась огромная пробка

Вечером 23 ноября пробки на дорогах уральской столицы достигли 10 баллов по шкале «Яндекса». Фото: читатель «КП»

На улице Щербакова в Екатеринбурге образовалась огромная пробка из-за перевернувшегося грузовика. По словам очевидцев, на перекрестке с Караванной из кузова самосвала высыпался щебень. Проезжую часть пришлось перекрыть. Затор в сторону Химмаша растянулся на несколько сотен метров.

- Учудили в самый час-пик! - жалуется екатеринбурженка Татьяна, застрявшая в пробке.

Проезд в сторону Химмаша парализован. Фото: «Яндекс Карты»

На место ДТП уже приехали сотрудники ГИБДД. Отметим, что пробки на улицах города достигли 10 баллов по шкале «Яндекса».