Архитекторы рассказали, как хотят преобразить набережную Исети

Эксперты предложили соединить берега Исети единым пешеходным маршрутом, который пройдет под Макаровским мостом. Фото: проектная документация

Сегодня, 23 ноября, прошло заседание совета по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга. На нем архитекторы озвучили свои предложения по благоустройству набережной Исети от улицы Антона Валека до Челюскинцев, сообщает мэрия.

Свои идеи озвучили ООО «Нео Консалтинг Групп» и архитектурное бюро «Плотинка», которое победило в конкурсе на разработку проекта благоустройства набережной.

Фото: проектная документация

- Как подчеркнули специалисты, ключевая задача проектов – решить накопившиеся проблемы популярного места отдыха жителей и гостей города, при этом не утратив сформировавшиеся точки притяжения и их неповторимую привлекательность, - говорится в сообщении мэрии.

Архитекторы предложили поделить участок набережной Исети на несколько функциональных пространств. Октябрьская площадь станет площадкой для проведения массовых мероприятий. Здесь хотя обновить уличное освещение, гранитное покрытие, фонтан и установить малые архитектурные формы. Кроме того, на территории хотят сохранить озеленение и посадить там многолетние травы, кустарники и деревья.

Фото: проектная документация

Архитектурное бюро «Плотинка» предложило соединить берега Исети единым пешеходным маршрутом, который пройдет под Макаровским мостом. Это позволит развести потоки людей. Также набережная станет удобной для маломобильных граждан и родителей с колясками.

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