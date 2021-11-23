Свердловские бизнесмены подарили школьные наборы ВИЧ-положительные детям

Уральские бизнесмены порадовали детей с ВИЧ-инфекцией. Фото: Министерство здравоохранения Свердловской области

Свердловские бизнесмены подарили подарки ВИЧ-положительные детям. Об этом сообщает Министерство здравоохранения региона.

Предприниматели передали центру по борьбе со СПИДом 50 школьных наборов, которые педиатры подарят своим подопечным.

- Наборы состоят из карандашей, фломастеров, красок, альбомов и тетрадей, всего самого необходимого для домашнего и школьного творчества, - рассказали в региональном Минздраве.

По данным 1 ноября в Свердловской области проживают 1014 несовершеннолетних детей с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекция. Многие из них находятся на антиретровирусном лечении, то есть их здоровью в плане ВИЧ-инфекции ничего не угрожает.

В 2020 из-за вспышки коронавируса свердловские ВИЧ-пациенты получали препараты с доставкой на дом. Эти правила ввел городской Центр СПИДа.