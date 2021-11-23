В Екатеринбурге в 2022 году более 63 % средств направят на развитие социальной сферы

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга представили проект городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. По задумке планируется получить 56,4 миллиарда в части доходов и 58 миллиардов рублей – расходов, то есть дефицит бюджета составит 1,6 миллиарда.

- Они будут направлены на реализацию национальных проектов, строительство объектов в рамках подготовки к Всемирной летней универсиаде. Расходы на финансирование соцсферы в следующем году составят более 63 % всех запланированных средств, - сообщает департамент финансов Екатеринбурге.

В будущем году запланировано развитие социальных объектов в Академическом и Солнечном, строительство дорог, возведение и капитальный ремонт школ и детских садов. Также часть средств уйдет на финансирование подготовительных мероприятий, посвященных 300-летию уральской столицы.