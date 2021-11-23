Всем ли детям лечат зубы «во сне»?

- Чтобы оказать полноценное лечение ребёнку, он должен неподвижно, с открытым ртом сидеть минимум 20 минут. Вы, как родитель, можете оценить, справится ли с такой задачей ваше чадо или нет. А наркоз нужен, когда адаптация к лечению в течение нескольких приёмов была безуспешна. Также есть и другие показания:

- у ребёнка сформировался страх и недоверие к докторам;

- ребёнок гиперактивен и неусидчив;

- есть некоторые генетические синдромы развития, при которых нет возможности договориться с ребёнком на лечение;

- из 20 молочных зубов в лечении нуждаются 10 и более.

Страх стоматологов требует долгой коррекции. Поэтому так много подростков и взрослых с удовольствием лечат зубы «во сне», чтобы помочь себе стать здоровыми, а врачу - дать возможность провести качественное лечение.

- Если после консультаций и адаптационных приёмов я понимаю, что пациент нуждается в наркозе, я рада, что это лечение могу провести я, не отправляя его в другие клиники, - комментирует Софико Кацадзе. - В «Атис Кидс» есть все необходимые условия для лечения зубов под наркозом!

Доверяйте свое и детское здоровье только профессионалам – таким, как специалисты «Атис Кидс».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА