В резиденции свердловского губернатора открылась выставка «Второй русский авангард»

. Все представленные картины находятся в частных коллекциях. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В резиденции губернатора Свердловской области открылась выставка «Второй русский авангард: уральское измерение». Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Она стала центральной частью масштабного всероссийского научно-исследовательского и выставочного проекта «Вторая волна русского авангарда: региональные версии», - говорится в сообщении.

В экспозиции представлены работы свердловских художников. Среди них Геннадий Горелов, Виктор Гардт, Герман Метелев, Юрий Филоненко, Владимир Чурсин и другие. Все представленные картины находятся в частных коллекциях. Многие работы передали на выставку дети художников.

Помимо экспозиции в резиденции губернатора, в рамках проекта прошли культурные мероприятия в Екатеринбургском, Нижнетагильском и Ирбитском государственном музее изобразительных искусств, а также в галерее «Антонов» в столице Урала.

Ранее, 5 ноября 2021 года открылась выставка «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». В экспозиции участвуют картины известного художника-авангардиста, автора «Черного квадрата» Казимира Малевича. Выставка проходит в «Ельцин Центре».

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