Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт23 ноября 2021 12:36

Матч футбольного клуба «Урал» с «Сочи» смогут посетить больше 10 тысяч болельщиков

Команда получила разрешение на 30% заполнение домашней арены
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В ближайшее время билеты поступят в продажу

В ближайшее время билеты поступят в продажу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» получил разрешение от регионального Роспотребнадзора на допуск на трибуны 30% болельщиков от общей вместимости домашней арены. Таким образом, ближайший матч с «Сочи» вживую смогут посмотреть больше 10 тысяч фанатов.

- Впервые в этом сезоне в Екатеринбург вернется атмосфера настоящего футбола, которой очень не хватало нашей команде! И теперь у болельщиков есть долгожданная возможность поддержать родной клуб на стадионе, - передает пресс-служба ФК «Урал».

В ближайшее время билеты поступят в продажу. Чтобы попасть на игру, необходимо иметь QR-код, подтверждающий вакцинацию или же недавно перенесенное заболевание COVID-19. Напомним, последний матч с самарскими «Крыльями советов» завершился для нашей команды вничью.