Матч футбольного клуба «Урал» с «Сочи» смогут посетить больше 10 тысяч болельщиков

В ближайшее время билеты поступят в продажу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» получил разрешение от регионального Роспотребнадзора на допуск на трибуны 30% болельщиков от общей вместимости домашней арены. Таким образом, ближайший матч с «Сочи» вживую смогут посмотреть больше 10 тысяч фанатов.

- Впервые в этом сезоне в Екатеринбург вернется атмосфера настоящего футбола, которой очень не хватало нашей команде! И теперь у болельщиков есть долгожданная возможность поддержать родной клуб на стадионе, - передает пресс-служба ФК «Урал».

В ближайшее время билеты поступят в продажу. Чтобы попасть на игру, необходимо иметь QR-код, подтверждающий вакцинацию или же недавно перенесенное заболевание COVID-19. Напомним, последний матч с самарскими «Крыльями советов» завершился для нашей команды вничью.