В Екатеринбурге администратор зоомагазина вынес из кассы больше 380 тысяч рублей

36-летнюю подозреваемую задержали, она полностью признала свою вину Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге администратор местного зоомагазина похитила из кассы больше 380 тысяч рублей. В полицию обратился директор торговой точки и рассказал, что января по октябрь этого года его сотрудник систематически при получении наличной оплаты пробивал чеки, оплаченные картой.

- При этом в учетной системе происходило списание товаров, а излишки наличной выручки в кассу магазина сданы не были. Хищение вскрылось после проведенной персоналом магазина инвентаризации, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

36-летнюю подозреваемую задержали, она полностью признала свою вину и рассказала, что украденные деньги потратила на личные нужды. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Присвоение и растрата лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере». Женщине грозит до шести лет лишения свободы. До суда ее отпустили под подписку.