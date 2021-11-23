В Екатеринбурге отремонтируют мост на Малышева

Мост на Малышева отремонтируют в рамках реконструкции набережной реки Исеть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отремонтируют мост на улице Малышева. Об этом на своей странице сообщил глава города Алексей Орлов.

Идея превратить берега Исети в пределах Екатеринбурга в одно реакционное пространство появилась у мэра несколько месяцев назад. Он хотел, чтобы каждый желающий мог с удовольствием погулять или покататься на велосипеде от ВИЗа до Уктуса.

- Не откладывая, мы начали решать эту задачу по этапам. Один из них – реконструкция моста на улице Малышева, - написал Орлов.

Сегодня, 23 ноября, началось обсуждение проекта, которое продолжится до 28 декабря. По словам главы города, сложность проекта в том, что мост – «важнейший элемент улично-дорожной сети». Орлов хочет, чтобы он был не «бутылочным горлышком», а стал функциональной частью набережной.

Выразить свою точку зрения Орлов приглашает всех горожан.